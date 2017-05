Opnieuw vlammen bij afvalverwerker Ter Horst in Varsseveld

Foto: Jordi Deckert

VARSSEVELD - Ondanks het lange nablussen, is er zaterdagavond toch weer brand ontstaan in een berg afval bij afvalverwerker Ter Horst in Varsseveld.

Tot 14.30 uur is de brandweer zaterdagmiddag bezig geweest met nablussen van een brand die in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 1.30 uur ontstond. De brand zorgde voor veel rook en stank in de omgeving. Zaterdagavond 21.30 uur rukte de brandweer opnieuw uit naar de afvalverwerker aan de Aaltenseweg, omdat er toch weer sprake was van brand. In het afval zit broei, zegt een brandweerman ter plekke. Het afval waar de broei in zit, moet helemaal uit elkaar gehaald worden. De brandweer laat deze klus aan de afvalverwerker zelf over. Zie ook: Rook over Varsseveld na brand bij afvalverwerker