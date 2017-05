Wetenschappers in actie voor behoud van conservator Universiteitsbibliotheek Nijmegen

NIJMEGEN - Vier letterenwetenschappers van de Radboud Universiteit keren zich in een open brief tegen het besluit van de Universiteitsbibliotheek om de functie van conservator op te heffen. ‘Desastreus voor ons onderzoek,’ menen zij volgens universiteitsblad Vox.

Robert Arpots, conservator van de Universiteitsbibliotheek (UB), gaat in september met pensioen en dat veroorzaakt onrust, omdat er geen nieuwe conservator wordt aangesteld. De financiën worden als een van de redenen genoemd.

Bijzondere collecties

Arpots is verantwoordelijk voor het beheer en de restauratie van de bijzondere collecties van de UB, zoals de 45.000 boeken uit de achttiende eeuw (en vroeger) en de meer dan 110.000 boeken en tijdschrifttitels uit de negentiende eeuw. Verder bezit de UB vijfhonderd handschriften, waarvan 85 uit de middeleeuwen.

Schade

Volgens de vier protesterende wetenschappers is binnen de bibliotheek onvoldoende expertise aanwezig en de UB doet zichzelf schade aan. Kunsthistoricus Kees Veelenturf meent dat je zonder conservator de collectie net zo goed kunt afstoten. ‘Nergens in de wereld is er een Universiteitsbibliotheek zonder tenminste één vast aangestelde conservator voor de bijzondere collecties. Onvoorstelbaar dat die functie hier sneuvelt omwille van een geldkwestie,’ zegt Veelenturf in Vox.

Geen reactie

UB-directeur Natalia Grygierczyk zou voorlopig niet willen ingaan op de geuite zorgen. Vertrekkend conservator Arpots zelf onthoudt zich volgens het universiteitsblad van commentaar.

