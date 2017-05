Zoektocht naar drenkeling op de Waal bij Tiel

TIEL - Hulpdiensten zijn uitgerukt om een drenkeling te zoeken op de Waal bij Tiel.

Ook een traumahelikopter is opgeroepen.

Eerder vandaag is bij Well (gemeente Maasdriel) ook een zoektocht geweest op het water. Daar is een jongen van 14 overleden op de Maas, mogelijk nadat hij is overvaren door een waterscooter.

Over de drenkeling bij Tiel is nog weinig bekend.

Zodra er meer informatie is, wordt dit artikel aangevuld.

Zie ook:

Jonge drenkeling (14) in de Maas bij Well overleden