Vermiste zwemmer op de Waal bij Tiel met ambulance naar ziekenhuis

TIEL - Hulpdiensten zijn zaterdagavond uitgerukt om een drenkeling te zoeken op de Waal bij Tiel. De man is op eigen kracht op de wal gekomen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De man was gaan zwemmen in de Waal, maar toen omstanders hem niet meer terug zagen komen, belden zij de hulpdiensten.

Die zijn gaan zoeken. Ook een traumahelikopter landde in de uiterwaarden.

Een getuige meldt dat dit incident goed is afgelopen.

Eerder vandaag is bij Well (gemeente Maasdriel) ook een zoektocht geweest op het water. Daar is een jongen van 14 overleden op de Maas, mogelijk nadat hij is overvaren door een waterscooter.

