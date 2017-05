Stephanuskerk Berg en Dalseweg verbouwd tot bedrijfspand

NIJMEGEN - De rooms-katholieke Sint-Stephanuskerk aan de Berg en Dalseweg in Nijmegen-Oost wordt verbouwd tot een bedrijfspand voor een ingenieursbureau.

Ingenieursbureau Spierings Orthopaedics is gespecialiseerd in chirurgische implantaten, meldt het Reformatorisch Dagblad zaterdag.

1,3 miljoen euro

De bekende Nijmeegse kerk is, samen met de pastorie, door Spierings gekocht voor 1,3 miljoen euro. Het is een ontwerp van Pierre Cuypers jr. uit 1923 en werd in 2011 onttrokken aan de eredienst.

Patroonheilige Stefanus

Het gebouw in neobyzantijnse stijl is genoemd naar Stefanus, de patroonheilige van de stad Nijmegen. Markant zijn de twee torens en een grote twaalfhoekige vieringkoepel.