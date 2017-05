Jonge drenkeling (14) in de Maas bij Well overleden, één persoon aangehouden

WELL - De jongen van 14 naar wie zaterdagmiddag werd gezocht op de Maas bij Well (gemeente Maasdriel) is overleden. Dat meldt de politie. Volgens getuigen is de jongen overvaren door een jetski. De politie heeft één persoon aangehouden.

Het gaat volgens de politie om een jongen van 14 uit Helmond. Volgens omstanders zou de jongen op de Maas bij Well van een boot zijn gesprongen en vervolgens overvaren zijn door een waterscooter. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en heeft één persoon aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. Verschillende waterscooters zijn in beslag genomen voor het onderzoek. Na 80 minuten zoeken vonden duikers de jongen in het water. Hij is gereanimeerd, maar dat heeft hem niet meer kunnen redden. De jongen is ter plekke overleden. Verschillende hulpdiensten uit Gelderland en Brabant zijn uitgerukt. Er is een traumahelikopter geland en een politiehelikopter speurde het water af. Er werd gezocht in de buurt van restaurant 't Wellse Veerhuis. De politie zoekt getuigen. Zie ook: Politie onderzoekt overlijden jongen (14) in Maas (politie.nl)