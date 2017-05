Drenkeling in de Maas bij Well na zoektocht van ruim een uur gevonden

WELL - In Well (gemeente Maasdriel) is na ruim een uur zoeken, een drenkeling gevonden in de Maas.

Volgens omstanders gaat het om een jongen van 14 jaar, die van een boot is gesprongen en vervolgens is overvaren door een jetski. Dit is nog niet bevestigd door de autoriteiten. Het slachtoffer wordt gereanimeerd. Verschillende hulpdiensten uit Gelderland en Brabant zijn uitgerukt. Er is een traumahelikopter geland en een politiehelikopter speurde het water af. Volgens ooggetuigen is de jongen na 80 minuten gevonden, op de plek waar het ongeluk is gebeurd. Er werd gezocht in de buurt van restaurant 't Wellse Veerhuis.