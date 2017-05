Dione Housheer uit Ulft handbaltalent van het jaar: 'dit is onverwacht'

ARNHEM - Dione Housheer uit Ulft is verkozen tot meest talentvolle handbalster van het seizoen. Daarnaast werd de 17-jarige Achterhoekse ook nog eens kampioen van Nederland met VOC Amsterdam.

Wat goed is komt snel en dat geldt zeker voor Housheer. Een technisch vaardige linkshandige speelster met een dodelijk schot. Haar positie is de rechteropbouw. Door haar collega's is ze nu gekozen tot talent van het jaar. De prijs kreeg Housheer na de bekerfinale tegen Dalfsen die VOC nipt verloor.

Waardevol

'Ik had dit nooit verwacht', straalde Housheer met haar prijs in de ene en een fraaie ingelijste foto in de andere hand. 'Natuurlijk, ik weet dat ik een lekker seizoen heb gespeeld. Ik ben gegroeid en waardevol geweest voor VOC in de eredivisie. Dit is een prachtige prijs.'

Ze begon haar handballoopbaan op vijf jarige leeftijd bij UGHV in Ulft. Extra trainingen volgden snel in Raalte en Arnhem waar ze drie jaar speelde voor AAC. Na een jaartje Fortissimo in Cothen was het tijd voor de Nederlandse top. Housheer werd vastgelegd door VOC Amsterdam en pakte in haar eerste seizoen direct de landstitel.

Geen twijfel

In de derde en beslissende wedstrijd smeet de 17-jarige uiterst koel een strafworp raak. Het was de laatste seconde en VOC won. 'Iemand moet het doen', reageerde de Achterhoekse na afloop. 'Die bal werd aan mij gegeven en dan ga ik met volle overtuiging. 50 procent kan dat ie zit. Nee, ik twijfelde niet. Dan ga ik gewoon staan en zie ik het wel.'

Enorme wil

Housheer kon het nauwelijks geloven na de thriller die VOC na zeven jaar eindelijk weer eens een hoofdprijs opleverde. 'Het is zo mooi. We hebben er met zijn allen ook keihard voor gewerkt. De wil was er zo erg en we doen het gewoon. De spanning was enorm, maar het hele jaar hebben we niet opgegeven.'

Buitenland en Oranje

Het talent, dat het afgelopen seizoen iedere week trainde op de Academie op Papendal, heeft haar toekomst al uitgestippeld. Maar ze doet niets overhaast. 'Ik blijf zeker nog een jaar bij VOC spelen. Later wil ik naar het buitenland en hoop ik in Oranje te kunnen spelen. Er komt de komende jaren weer zo veel aan en het leeft natuurlijk heel erg rond het Nederlands team. Het wordt alleen maar beter', jubelt ze.

Slimmer en sterker

'Het handbal in het buitenland is slimmer en natuurlijk ook sterker en fysieker. Dat is waar je uiteindelijk naar toe wil', zegt de super ambitieuze Housheer. Voorlopig heeft ze even vakantie. De volgende uitdaging staat echter al weer voor de deur. Met Oranje onder 19 speelt ze in juli nog het EK in Slovenië.