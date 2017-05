Tropisch warm, alle dagrecords zijn gesneuveld

ARNHEM - Nog niet eerder was het op 27 mei in Gelderland zo heet. De dagrecords van alle drie de meetpunten zijn gesneuveld, meldt MeteoGroup in Wageningen.

De meetstations in Hupsel en Deelen tikten tegen 17.00 uur 31,8 graden aan. In Herwijnen in het Rivierengebied was het rond 17.00 uur 31,5 graden.

Twaalf jaar oude records

De dagrecords waren twaalf jaar oud. In Hupsel werd het op dezelfde dag in 2005 30,9 graden, in Deelen werd het toen 30,4 graden.

Herwijnen had twaalf jaar geleden op 27 mei een maximumtemperatuur van 31,4 graden. Dat is dus nipt verbroken: 31,5 graden.

