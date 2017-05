File op de A28 na ongeluk, vertraging van meer dan een halfuur

ERMELO - Het verkeer staat stil op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort. Er zijn rijstroken afgesloten, vanwege een ongeval. Om 17.15 uur is er sprake van een file van 6 kilometer stilstaand verkeer en vertraging van meer dan 30 minuten.

Tussen Strand Nulde en Nijkerk is de linkerrijstrook afgesloten in verband met een spoedreparatie. Ter hoogte van Nijkerk is de rechterrrijstrook afgesloten vanwege een ongeluk.

En tussen Amersfoort-Vathorst en knooppunt Hoevelaken staat een telekraan met pech.

De andere kant op, tussen Amersfoort en Zwolle staat ook file.

Ook in deze richting is tussen Nijkerk en Strand Nulde de linkerrijstrook afgesloten in verband met een spoedreparatie aan de vangrail.

Ook is op dit moment niet bekend of er sprake is van gewonden bij het ongeluk op de A28.

Voor de actuele situatie op de weg:

VID.nl