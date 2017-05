Warme start van de Ramadan

ARNHEM - Onder tropische temperaturen is zaterdag de Ramadan begonnen. En niet iedereen is daar even blij mee. Niet drinken in een hete bakkerij, is praktisch onmogelijk.

De oventhermometers wijzen 258 graden aan. In een verzengende hitte is de Turkse bakker Enver Acar uit Arnhem brood aan het bakken. Tijdens de islamitische vastenmaand is het topdrukte. Normaal wordt er alleen 's nachts brood gebakken, maar in deze vastenmaand is een extra bakronde overdag noodzakelijk. Stoppen met drinken is onmogelijk Terwijl de meeste klanten hun best doen om te vasten, zien de meeste Turkse bakkers daar vanaf. De werkomstandigheden in een warme bakkerij maken het onmogelijk om overdag te stoppen met drinken. Zeker dit jaar nu het buiten ook tropisch is, lopen de temperaturen in de bakkerij op tot boven de 40 graden. Extra personeel Ook in de Turkse bakkerij aan de Steenstraat in Arnhem wordt overdag volop gebakken. Er zijn zelfs extra broodbakkers ingeschakeld. Er moet niet alleen méér brood worden gebakken; er wordt ook luxer brood gemaakt. Zoals pide met ei: een echte Ramadan-lekkernij. Medemens Rond 24 juni wordt de Ramadan afgesloten met het Suikerfeest. Dan is er een maand gevast, heeft iedereen zich onthouden van seks en zijn arme mensen met wat extra's geholpen.