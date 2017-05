Extreem veel zweefvliegtuigen boven Gelderland door NK zweefvliegen

ARNHEM - 49 zweefvliegers zijn vandaag in anderhalf uur tijd vanaf vliegveld Terlet opgestegen voor het NK Zweefvliegen 2017. De omstandigheden zijn dit jaar door de zon, wind en thermiek bijzonder goed.

Het draait bij het NK om dit simpele principe: wie legt zo snel mogelijk een bepaalde afstand af. De afstand is ongeveer 300 kilometer en gaat voornamelijk over Oost Nederland. Boven bepaalde plekken moeten de vliegers een draai maken binnen een cirkel van 500 meter. Kom je daarbuiten, dan wordt je gediskwalificeerd.

Gevoel van vrijheid

Maar het gaat vooral om het gevoel van vrijheid, zeggen de vliegers. Zoals Erik Borgman: 'Het is zeilen op de wind. Vrijheid, je kan omhoog, omlaag, links en rechts. En ik bepaal dat. Heerlijk.'

Hij staat met zijn zweefvliegtuig opgesteld op een uithoek van het vliegveld met ongeveer 70 andere kisten. Robin van Maarschalkerweerd van de organisatie legt uit: 'Er staat een harde wind en daarom kunnen we alleen vanaf deze plek achter een motorvliegtuig omhoog. De baan is korter dan normaal, maar met deze wind is het te doen.'

Starten in een moordend tempo

De starter van het NK zweefvliegen is Maarten Brouwer. Hij is de man die bepaalt wie er op sleep gaat. En dat gaat in een moordend tempo. Motorvliegtuigen gaan aan de lopende band omhoog en wisselen elkaar af.

In een kokend hete cockpit wacht zweefvlieger Patrick Hoeve op zijn beurt. Waarom doet hij mee aan het NK en zoekt hij het wedstrijdelement op? 'Het gaat inderdaad vooral om het gevoel van vrijheid. Maar ik wil ook graag weten waar ik sta in vergelijking met anderen. Daarom doe ik mee.'

Vrijdag volgende week zijn de winnaars bekend in de verschillende klasses van het NK Zweefvliegen.