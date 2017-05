Het wordt een hete nacht, 7 tips om deze plaknacht door te komen

ARNHEM - Het is zomer in Gelderland. Tropische temperaturen worden gemeten en ook vannacht blijft het warm. Het koelt af naar 16 graden en dat betekent dat we vannacht mogen bestempelen als een heuse 'plaknacht'. We zetten 7 tips op een rij om de nacht goed door te komen.

Voor wie geen slaapkamer met airco heeft, is er gelukkig genoeg te doen om ook tijdens deze warme nacht lekker te slapen. We vroegen in 2015 al eens aan neuroloog Viviane van Kasteel van het Zwolse slaapcentrum om haar tips te delen.

We zetten ze nog eens op een rij:

'Ga niet te vroeg naar bed. Bij warm weer is je lichaam namelijk ook nog warm en kom je moeilijk in slaap.'

'Neem voor dat je naar bed gaat een frisse douche. Daarmee koelt je lichaam af.'

Maar naast het afkoelen van je lichaam, moet je er natuurlijk ook voor zorgen dat de omgeving van je slaapplek afkoelt. Dat kun je op verschillende manieren doen.

Zet de ramen open. In de nacht koelt het namelijk lekker af.

Gebruik een ventilator of een airco. 'Maar zorg dat je het niet te koud maakt, dan slaap je ook weer moeilijker.'

Er gaan verhalen over het drinken van een biertje of een wijntje voor het slapen gaan, dat zou je eerder in slaap brengen. Maar...het terrasje opzoeken voor het slapen gaan, is volgens de neurologe ook geen goed idee.

'Nee, drink geen alcohol. Het is natuurlijk gezellig met warm weer om een biertje te drinken en het is verleidelijk om er dan nog een extra te drinken, maar door de alcohol kom je nog moeilijker in slaap.'

Wat kun je dan wel drinken om in slaap te komen?

Warme melk wordt wel eens genoemd. 'Maar ook dat werkt niet meteen. Daarvoor moet je er wel liters van drinken', zegt Van Kasteel.

En wil het nou echt niet lukken om binnenshuis in slaap te komen? 'Ga dan lekker buiten slapen. Dat is ook altijd koeler dan binnen, maar zorg dan ook weer dat je niet te veel dekens gebruikt', aldus Van Kasteel. En let ook een beetje op het weer, want het zou vannacht kunnen onweren.

