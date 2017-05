Inwoner Harderwijk verdachte in drugszaak

Foto: Pexels.com

HARDERWIJK - Een inwoner van Harderwijk (29) is aangehouden in een drugszaak. De man wordt volgens de politie ervan verdacht betrokken te zijn bij het fabriceren van en handelen in verdovende middelen.

Een arrestatieteam viel vrijdag een woning binnen in Den Haag. Agenten namen er drugs en chemicaliën in beslag. Agenten hielden drie mannen aan. Behalve om de Harderwijker gaat het om een 37-jarige inwoner van Den Haag en een 44-jarige zonder vaste woonplaats. De politie ontving vorige week een melding, waarna de recherche een onderzoek naar handel in verdovende middelen startte. Dit leidde tot de inval in de woning en de aanhoudingen. In de Haagse woning stuitten agenten op 50 vaten en tonnen met hierin honderden liters chemicaliën en een aantal kilo's drugs. De spullen zijn in beslag genomen. Alle verdachten zitten vast voor verhoor.