Eerste tropische dag van het jaar, nog nooit zo heet op 27 mei

EIBERGEN - Opnieuw sneuvelen in Gelderland dagrecords. Op diverse plekken was het 27 mei nog nooit zo warm.

Om 14.15 uur was het volgens Margot Ribberink van MeteoGroup in Wageningen 31,2 graden in Hupsel. Bij dat meetstation bleef de teller op deze dag in 2005 steken op 30,9 graden, het eerdere dagrecord op 27 mei.

'We hebben ook de eerste tropische dag van het jaar te pakken', zegt Ribberink.

Ook in Deelen ging het dagrecord voor 27 mei in de geschiedenisboeken. In 2005 werd het daar toen 30,4 graden. Die temperatuur was na de middag al gehaald. Om 14.30 uur was het in Deelen 30,8 graden.

Of het dagrecord ook in het Rivierengebied wordt verbroken, is nog niet zeker. Herwijnen had 12 jaar geleden een maximumtemperatuur van 31,4 graden.