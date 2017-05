'Rob Alflen nieuwe trainer van NEC'

NIJMEGEN - Rob Alflen wordt de nieuwe trainer van NEC. Dat melden RTV Utrecht en de NOS.

Bij de Nijmeegse club is niemand bereikbaar voor commentaar. NEC zou het nieuws na de cruciale wedstrijd tegen NAC zondag bekend willen maken.

Alflen was de afgelopen anderhalf jaar assistent-trainer bij Heracles. Daarvoor werkte hij één seizoen als hoofdtrainer bij FC Utrecht en eindigde toen als elfde in de eredivisie. Bij die club was Edwin de Kruijff (foto) toen technisch directeur. Nu is hij technisch manager bij NEC.

De 49-jarige Rob Alflen maakte als voetballer furore bij FC Utrecht. Hij kwam ook uit voor Ajax. Daar won hij in als basisspeler in 1992 de UEFA-cup en hij maakte ook deel uit van de selectie die in 1995 de Champions League won, maar toen was de middenvelder geblesseerd. Alflen speelde ook nog een jaar voor Vitesse.