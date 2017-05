Ongeruste telefoontjes na fouten spermabank

ARNHEM - Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem is vrijdag door zo'n vijftien mensen gebeld na de berichtgeving over fouten die zijn gemaakt bij zaaddonatie. Het gaat om spermadonoren en moeders die via Rijnstate zwanger zijn geworden. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis waren ze niet boos, maar wel een beetje ongerust.

De mensen wilden vooral weten hoe het in hun situatie was. Hoeveel kinderen er van hun zaad waren verwekt of hoeveel halfbroertjes of halfzusjes hun kinderen hebben', aldus een woordvoerder van het ziekenhuis. De telefoontjes kwamen na berichtgeving van Omroep Gelderland en de Volkskrant over fouten die zijn gemaakt door het ziekenhuis bij zaaddonoren. Uit een rapport dat in handen is van Omroep Gelderland blijkt dat in ten minste vijftien gevallen er meer kinderen door een zaaddonor zijn verwekt dan wettelijk toegestaan. Zo heeft één spermadonor tot 50 kinderen verwekt. Het ziekenhuis heeft inmiddels excuses aangeboden en gezegd dat het alle donoren en moeders gaat informeren. Maandag is er een rechtszaak tussen het ziekenhuis en een donor en een moeder. De laatste twee eisen duidelijkheid en openheid van het ziekenhuis. Omroep Gelderland sprak eerder met de donor en de moeder: Zie ook: Rijnstate erkent grove fouten in donoradministratie

