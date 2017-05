IJs, water en natte huisdieren: zo geniet Gelderland van het tropische weer

Smullen van een ijsje - Foto: Andrea van Gelderen-Albers

ARNHEM - Lekker smikkelen van een ijsje of plonzen in het badje in de tuin: het is zomer in Gelderland!

Via Facebook kregen we tientallen foto's van Gelderlanders die genieten van het lekkere weer, met natuurlijk veel ijsjes en zwembaden maar ook opvallend veel natte huisdieren. Dit is een kleine selectie, kijk voor alle foto's op onze Facebookpagina: Mooie actiefoto van Martine Brink, die in de tuin het bad heeft laten vollopen. Kroos om de neus en speeltje in de bek: de hond van Roelien Ravi vermaakt zich opperbest in het water. Het konijn van Karin Timmer-Van Dijk mag afkoelen in de emmer. Als het ijs om de mond zit, weet je dat het lekker is. Dit zijn de kleindochters van Hilda Keur-Oosterwijk.

We twijfelen wel een beetje of Niels echt een foto wilde maken van het mooie weer of dat hij de liefde voor zijn favoriete club wilde laten zien. Zwemmen zit er voor Danny Brom niet in, hij loopt rond met verband om zijn voet. Mark van de Peppel maakte zelf watermeloenijs. Zie ook: Hardlopen? Niet op het heetst van de dag

