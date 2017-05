Gevaarlijke ontsnapte gevangene zit weer vast

Foto: politie Kleve

BEDBURG-HAU - In Bonn is de gevaarlijke gevangene aangehouden die donderdag ontsnapte uit een gesloten psychiatrische inrichting in Bedburg-Hau, niet ver van Nijmegen. Hij werd zaterdagochtend opgepakt, melden Duitse media.

De 35-jarige man stak bij zijn ontsnapping een verpleger neer, die zwaargewond raakte en naar het ziekenhuis moest. De gevangene klom daarna over een vier meter hoge muur met prikkeldraad en ging ervandoor. De politie van Kleef waarschuwde ook Nederland voor de voortvluchtige man, die mogelijk gewapend zou zijn. Er bestond een risico dat hij de grens nabij Nijmegen zou oversteken, maar er waren geen concrete aanwijzingen dat hij naar Nederland was gevlucht. Zie ook: Gevaarlijke man ontsnapt uit inrichting