Blijft NEC in de eredivisie? Volg het live op Radio Gelderland

NIJMEGEN - Lukt het NEC om in de eredivisie te blijven? Zondag is in Nijmegen de beslissende wedstrijd tegen NAC Breda. De uitwedstrijd ging afgelopen donderdag met 1-0 verloren.

De wedstrijd in De Goffert begint om 16.45 uur en is live te volgen via Radio Gelderland. Sander Maassen van den Brink en Jan Sommerdijk zijn de commentatoren.

Luister via gld.nl, via onze app of via de ether. Dit zijn de etherfrequenties van Radio Gelderland:

Op gld.nl en in de app houden we ook een liveblog bij.