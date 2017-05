Radboudumc houdt niet vinger maar kastje aan de pols

NIJMEGEN - Zestig patiënten van de afdelingen interne geneeskunde en heelkunde van het Radboudumc in Nijmegen krijgen met ingang van juni een kastje op hun pols. Dat apparaat waarschuwt als de gezondheid opeens achteruitgaat.

De slimme meter slaat alarm bij een hartinfarct, bloedvergiftiging of andere complicatie. Het Radboudumc is ervan overtuigd dat de slimme meter levens kan redden.

Doorgaans meten verpleegkundigen met de hand vijf vitale functies bij alle opgenomen patiënten. Het gaat om: bloeddruk, hartritme, temperatuur, ademhalingsfrequentie en zuurstofopname. De verpleging doet dit driemaal per dag. Daarmee meet ze of patiënten achteruitgaan waardoor ze moeten worden behandeld.

'Patiënt herstelt sneller'

Met het kastje gebeurt monitoring continu. Een computerprogramma alarmeert de verpleging als er iets met de patiënt aan de hand is. 'We verwachten dat we met de continue monitoring veranderingen in de vitale functies eerder kunnen signaleren, waardoor we sneller kunnen handelen. Daardoor zijn er minder ongeplande IC-opnames, een betere prognose en herstelt de patiënt sneller', zegt internist Bas Bredie van het Radboudumc.

Het afgelopen jaar testten 110 patiënten het apparaat en zij reageerden positief. Ze voelden zich bijvoorbeeld veiliger en verpleegkundigen hadden daardoor meer tijd voor een gesprek met patiënten.