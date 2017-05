Taiwo Awoniyi in basis NEC, Lorenzo Burnet doorstaat laatste test

NIJMEGEN - NEC start zondag in de cruciale wedstrijd thuis tegen NAC met Taiwo Awoniyi in de basis.

De Nigeriaanse spits krijgt de voorkeur boven Kevin Mayi, die donderdag in Breda nog wel aan de aftrap stond. Het is de eerste keer dat Awoniyi een basisplaats heeft onder trainer Ron de Groot. Verder is Lorenzo Burnet goed door de laatste test gekomen om te zien of hij hersteld is van zijn heupblessure. De linksback viel tegen NAC in de slotfase uit, maar kan zondag weer spelen. Janio Bikel is de vervanger van de geschorste Julian von Haacke. Verder zijn er geen wijzigingen bij NEC, dat de 1-0 nederlaag van donderdag moet zien goed te maken. Als NAC in De Goffert weet te scoren, moet NEC er drie maken.

Op de zonovergoten training zaterdagochtend waren ongeveer honderd supporters afgekomen. Buiten het trainingscomplex waren enkele knallen te horen door vuurwerk.

Opstelling: Delle; Heinloth, Dumic, Golla, Burnet; Bikel, Messaoud, Breinburg; Grot, Awoniyi, Groeneveld.