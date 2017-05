Oververhitte hond uit auto gehaald

Foto: wijkagent Willem Saris

WINTERSWIJK - Even een kwartiertje de hond in de auto laten, dacht een Duitse vrouw zaterdag in Winterswijk.

'Maar dat loopt dan al snel uit', weet wijkagent Willem Saris. De politie kreeg diverse meldingen van voorbijgangers die de hond achter in de snikhete auto zagen zitten. Saris heeft het dier bevrijd. 'De hond heeft er ruim een uur ingezeten. Hij was oververhit.' De buitentemperatuur was toen 27,5 graden, zegt Saris. 'Toen we met de hond bij de dierenarts kwamen, was de lichaamstemperatuur 40,8 graden. We hadden hem toen al gekoeld, dus de lichaamstemperatuur is nog vele malen hoger geweest.' Tegen de vrouw uit Ascheberg, 85 kilometer van Winterswijk, is proces-verbaal opgemaakt. De dierenartskosten komen voor haar rekening. Zie ook: Het hondenhitteplan van de Hondenbescherming