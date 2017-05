Hardlopen? Niet op het heetst van de dag

HENGELO - Hardlopen is hot, maar hardlopen in de hitte is niet verstandig. Kenniscentrum VeiligheidNL adviseert niet te sporten in de felle zon en bij deze temperaturen tussen 12.00 en 15.00 uur.

Dit zijn de warmste uren van de dag. Ook schijnt de zon dan het felst en daardoor is de kans op verbranden groter.

Het is verstandiger te lopen in de vroege ochtend of 's avonds laat. 'Smeer je ook goed in', zegt VeiligheidNL.

Kledingadviezen

Wat moet je aan als je toch besluit te gaan rennen? Draag dunne en ruim zittende sportkleding en zeker geen katoen. Katoen neemt vocht op. Zweten wordt daardoor moeilijker en mensen zweten om te afkoelen.

Ook de kleur van de kleding is belangrijk. Lichte kleuren weerkaatsen zonnestralen, donkere kleuren absorberen de warmte juist. En niet onverstandig: draag een hoedje of een petje tegen de zon, alsmede een zonnebril.

Drinken

Drink voldoende voor, tijdens en na het lopen. Wanneer je maximaal een uur gaat lopen dan volstaat water om je vochtverlies aan te vullen. Wanneer je langer dan een uur gaat lopen dan zijn glucoserijke drankjes aan te raden.

Als je wacht met drinken totdat je dorst krijgt, dan ben je te laat. Op dat moment heb je al veel vocht verloren en daardoor vermindert de sportprestatie. Op de website dokter.nl staat het advies om ongeveer ieder kwartier ongeveer 150 milliliter te drinken, ook als je geen dorst hebt.

Afgelaste evenementen

Vrijdag werd bekend dat door de hitte zaterdag twee hardloopevenementen zijn afgelast, de Stuwwalloop in Oosterbeek en de Contour StadiumRun in Oldebroek.

In Eibergen gaat zondag de Dogrun niet door. De organisatie vindt de te verwachten temperaturen voor de honden zo hoog dat doorgaan niet verantwoord is. 'Boven de 20 graden moet je met honden niet hardlopen', zegt organisator Bert Vogel. 'Honden kunnen alleen zweten via hun bek en hun poten.'

Voor deze wedstrijd hadden zich 23 deelnemers via een voorinschrijving aangemeld.

Wel Eiberrun en Quintusloop

De Dogrun is gelieerd aan de Eiberrun. Die gaat wel door, zegt organisator Roy Nijkamp. 'Wel hebben we begrepen dat een aantal deelnemers aan de langste afstand van 14 kilometer een ronde korter willen lopen en besluiten het bij 7 kilometer te laten. Dat vind ik jammer, maar ik heb er wel begrip voor. Gezondheid gaat voor.' Ook kreeg hij enkele afmeldingen.

De brandweer van Eibergen zorgt op de route voor extra verkoeling met een watergordijn voor de lopers. Onderweg is één waterpost. Nijkamp: 'Dat is voldoende.'

Nijkamp staat in nauw contact met een arts. 'Die houdt de vinger aan de pols. Als de dokter het niet verantwoord vindt morgen, dan trekken we de stekker er alsnog uit.'

In het naburige Hengelo is zondag de Quintusloop. Ook die gaat door. 'We hebben op de 10 kilometer twee waterposten in plaats van één', legt Anita Lahuis van de organisatie uit. Verder is er bij de finish extra water en delen vrijwilligers sponsen uit.

Zie ook: Tropische hitte: hardloopevenementen afgelast