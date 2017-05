Wel érg warm in Nijmeegse sauna; brandweer druk met blussen

Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - In sportcentrum Sports Palace aan de Nieuwe Dukenburgseweg in Nijmegen woedt brand. De brand is ontstaan in de sauna.

'Alle bezoekers van het sport- en fitnesscomplex Sports Palace zijn op tijd naar buiten gegaan', vertelt woordvoerder Odiel Nolet van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. 'De brandweer is nu druk bezig met blussen. Het lijkt om een binnenbrand te gaan, maar omdat het een groot gebouw is, zijn we met veel bluswagens aanwezig.' Wat de oorzaak is van de brand is op dit moment nog niet bekend. Alle bezoekers waren op tijd naar buiten.