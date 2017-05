Kinderen gewond bij frontale botsing

STEENDEREN - Bij een ongeluk in Doesburg zijn zaterdagmorgen drie gewonden gevallen.

Het ongeluk gebeurde toen de bestuurder van een auto op de Eekstraat tussen Doesburg en Steenderen een trekker wilde inhalen. De auto botste daarbij frontaal op een tegemoetkomend bestelbusje.

Onder de slachtoffers zijn een meisje van 9 en een jongen van 11. Ze zaten in de bestelwagen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekend.