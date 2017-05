Dolfijntje geboren in Dolfinarium

Foto: Paulien Bunskoek

HARDERWIJK - Voor het eerst in drie jaar is er een dolfijntje geboren in het Dolfinarium in Harderwijk.

Het dolfijntje kwam vrijdag om 20.58 uur ter wereld. Het kalfje maakt het goed, net als moeder Roxy. Het geslacht van het jong is nog niet duidelijk. Dat is niet in een oogopslag te zien. In de komende dagen moet dat duidelijk worden. Het dolfijntje kwam later dan verwacht. Moeder Roxy was al enkele weken uitgerekend. 'Dat is de natuur hè', zegt de woordvoerder. 'Maar de bevalling is soepel verlopen.' Het publiek kan het kalfje zien zwemmen, maar wel op iets grotere afstand dan gebruikelijk. 'Dit om moeder en kalf de nodige rust te gunnen.'