Hassan verpulvert Nederlands record 5000 meter

EUGENE - De Arnhemse atlete Sifan Hassan heeft vrijdag bij een hardloopwedstrijd uit de Diamond League in Eugene het Nederlandse record op de 5000 meter verbeterd.

Hassan kwam in de Amerikaanse stad, waar sportmerk Nike ooit begon, tot een tijd van 14.41,24.

Daarmee verpulverde ze de oude Nederlandse toptijd op die afstand met 15 seconden. In 2003 kwam Lornah Kiplagat tot een tijd van 14.56,43.

De race in Eugene werd overigens gewonnen door de Ethiopische Genzebe Dibaba in 14.25,22. Zilver was er voor de Keniase Lilian Rengeruk: 14.36,80.

Hassan voldeed eerder deze maand, ook in Amerika, al aan de WK-limiet op de 5000 meter. De WK atletiek vinden in augustus in Londen plaats.