Auto's in Huissen en Arnhem zwaar beschadigd door brand

Foto: Roland Heitink

HUISSEN - In Huissen en Arnhem zijn auto's zwaar beschadigd door brand. Of in één of beide gevallen sprake is van brandstichting moet blijken uit technisch onderzoek.

De autobrand aan de Citadel in Huissen begon even voor middernacht. Een buurtbewoner ging het vuur te lijf met een brandblusser tot de brandweer arriveerde. De autobrand in Arnhem woedde aan de Johan de Wittlaan. Rond 3.45 uur werden hulpdiensten gealarmeerd. De wagen stond geparkeerd op een parkeerplaats tegenover supermarkt Aldi.