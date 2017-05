Rook over Varsseveld na brand bij afvalverwerker

VARSSEVELD - Er heeft brand gewoed bij afvalverwerker Van der Horst aan de Aaltenseweg in Varsseveld. Het vuur ontstond rond 01.30 uur door nog onbekende oorzaak. Nablussen leidt tot rookontwikkeling.

Het gaat om een berg horeca-afval, aldus brandweerwoordvoerder René van der Neut. De brand ging volgens hem gepaard met veel rookontwikkeling.

'En die rook is onze grootste zorg nu', zegt hij. 'Veel mensen hebben afgelopen nacht met de ramen open geslapen en we adviseren hun de ramen dicht te doen.'

Nablussen kan lang duren

De brandweer is bezig met nablussen en dat duurt mogelijk nog de hele dag. Ook wordt de berg afval uit elkaar getrokken.

De rook trekt over de A18, richting Doetinchem, maar de wind voert de rook ook in noordelijke richting, naar Zelhem en Vorden.

'Blijf uit de rook', zegt Van der Neut, zei hij vanochtend op Radio Gelderland:

Roet en as dalen neer

As- en roetdeeltjes dalen neer in Varsseveld, op auto's, op straat en in tuinen. Metingen wijzen uit dat die relatief ongevaarlijk zijn. Van der Neut verduidelijkt: 'Ze zijn niet gevaarlijker dan deeltjes die vrijkomen bij een barbecue.'

Bij de brand zijn de korpsen van Varsseveld en Silvolde ingezet en een hoogwerker uit Doetinchem. De brandweer hield onder meer een container met accu's nat om te voorkomen dat die in brand vloog.

Voor zover bekend zijn er geen gewonden.

Foto: Jordi Deckert