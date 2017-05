Auto vat vlam op snelweg

Foto: Omroep Gelderland

WEHL - Op de A18 bij Wehl (gemeente Doetinchem) is vrijdagavond een auto in brand gevlogen. Hierdoor is de weg richting Varsseveld tussen Didam en Wehl enige tijd afgesloten geweest.

De inzittenden zouden de auto op tijd hebben kunnen verlaten. Hoe het voertuig vlam heeft kunnen vatten, is niet bekend.