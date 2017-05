Gaat het Gelderse weerrecord eraan?

ARNHEM - MeteoGroup verwacht voor zaterdag een tropisch warme dag, met in Gelderland temperaturen rond de 30 graden. Wordt daarmee een record gevestigd?

Volgens weerstatistieken werd de warmste 27 mei bereikt in 2005, toen het kwik in Deelen tot 30,4 kwam en het in Herwijnen zelfs nog een graad warmer was.

In 2016 was het in Deelen nog zo'n tien graden kouder op 27 mei: 20,7. Herwijnen haalde 21,6 graden. 2012 was ook een warm jaar, met in Deelen 27,2 graden en 26,8 graden in Herwijnen.

Erg koud

De eerste meting in Deelen was in 1955. Toen was het met 12,1 graden erg koud. In Herwijnen begint de temperatuurmeting in 1990. Het kwik reikte tot 17,7 graden.

Bruin, maar pas op

De zonkracht zaterdag is 7. Dit cijfer geeft aan hoeveel ultraviolettestraling (uv) in het zonlicht de aarde bereikt. Zonkracht 7 komt in Nederland hooguit op tien dagen per jaar voor. Je wordt er bruin van, maar het is ook oppassen geblazen voor huidaandoeningen.

De gemiddelde maximumtemperatuur voor deze tijd van het jaar is 18 graden.