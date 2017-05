Man bekeurd voor achterlaten hond in hete auto

Foto: Politie Velp

VELP - Een man in Velp is vrijdagmiddag bekeurd omdat hij zijn hond in de auto had achtergelaten. Het voertuig stond in de brandende zon.

Volgens een getuige zat de hond ongeveer 50 minuten in de auto. De temperatuur binnen was toen al opgelopen tot boven de 40 °C, voor een hond levensgevaarlijk. Op het moment dat de politie arriveerde bij de auto, kwam de eigenaar net aanlopen. Hij kreeg de bekeuring omdat 'het wettelijk verboden is de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen', schrijft de politie Velp op haar Facebookpagina. De politie vraagt mensen die een hond of ander dier in de problemen in een auto zien, met 112 of met 144 te bellen.