Karin Slaughter in Eventtheater Oosterbeek

OOSTERBEEK - De lezing van thrillerauteur Karin Slaughter op 19 juni is door de grote belangstelling verplaatst naar Eventtheater Concertzaal in Oosterbeek.

Slaughter is in Nederland tijdens de Weken van het Spannende Boek. In die periode verschijnt ook haar nieuwste boek Goede Dochter.

De Amerikaanse is met name bekend door haar thrillers uit de Grant County-reeks. Vijf boeken van de schrijfster stonden op nummer 1 in de bestseller top 60.