Barbecueën dit weekend? Zes tips van een chef-kok

VOORTHUIZEN - Ook komend weekend tikt de thermometer de 25+ graden aan. Uitstekend weer dus om de barbecue uit de schuur te halen. Maar waar moet je op letten? Chef-kok Huub Oudshoorn uit Voorthuizen geeft bij De Week van Gelderland van Omroep Gelderland enkele tips en tricks. Oudshoorn verzorgt al jarenlang de afsluitende barbecue voor Kamerleden op het Binnenhof in Den Haag.

1) 'Bezint eer ge begint. Er gebeuren - helaas - nog veel gelukken met barbecueën. Gebruik dus altijd aanmaakblokjes.'

2) 'Zet de barbecue op een goede plek én een goede ondergrond. Dus niet in de zon, dat is niet goed voor het vlees. Je moet ook in de schaduw eten. En denk aan de wind. De wind kan bloeiende assen omhoog blazen en omstanders verwonden.'

3) 'Zorg dat het vuur goed is. Als je houtskool gebruikt, duurt het meestal een uur voordat de kolen grijs - en dus goed - zijn. Hier in Nederland is een barbecue vaak afgelopen op het moment dat het vuur goed is. Heb dus geduld!'

4) 'Creëer een 'glijbaaneffect' in je barbecue. Dus aan de ene kant meer kolen dan aan de andere kant. Hoe meer kolen, hoe heter. Biefstuk moet je op snel op hoog vuur bakken. Dat kan dus op het gedeelte met meer kolen. Kip, varkens- en kalfsvlees moet je barbecueën op laag vuur.'

5) 'Gaar het vlees voor. Als je dat niet doet, kan het gebeuren dat hamburgers en kip aan de buitenkant verbrand zijn en van binnen nog niet gaar zijn.'

6) 'Houd het vlees koel. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een ice-pack. Leg het vlees dus niet in de zon. Zo voorkom je dat wat een feest moet zijn, geen feest is.'

