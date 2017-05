Moeder wil weten: hoeveel halfbroers en -zussen hebben mijn kinderen?

ARNHEM - Deskundigen moeten opnieuw onderzoek doen naar de spermadonaties die zijn uitgevoerd door ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Dat wil een vrouw die twee kinderen kreeg via een donor. Vandaag buigt de rechtbank in Arnhem zich over die eis.

Zij wil nu precies onderzocht hebben hoeveel kinderen er geboren zijn met behulp van het zaad van deze donor. Ook wil zij weten waar deze kinderen nu zijn.

Grote fouten

Afgelopen vrijdag 26 mei werd duidelijk dat het Rijnstate ziekenhuis grote fouten heeft gemaakt bij spermadonatie. Dat blijkt uit een rapport van de inspectie voor de Gezondheidszorg.

Zo is in de periode tussen 2004 en 2014 het sperma van tenminste vijftien donoren gebruikt om meer kinderen te verwekken bij vrouwen dan wettelijk is toegestaan. De grens ligt bij 25, maar een van de moeders kwam erachter dat met hetzelfde zaad 37 kinderen waren verwekt.

Verslaggever Niels Kater over de zaak:

Kans op inteelt

Ook de zaaddonoren zouden hier niet van hebben geweten. De kans bestaat dat die kinderen elkaar in de toekomst ontmoeten en misschien wel relaties ontstaan tussen die halfbroers en -zussen, met de kans op inteelt.

De inspectie neemt het hoog op en heeft de zaak in 2014 al onderzocht. Uit onderzoek van de inspectie blijkt dat het ziekenhuis bij zeker 15 zaaddonoren de regels heeft overtreden. In sommige gevallen is per donor sprake van ten minste 50 kinderen; twee keer zoveel als het wettelijk maximum. In 2004 is de Nederlandse wet rond zaaddonorschap verscherpt.

'Bijna niemand had er problemen mee'

In een reactie op zijn website geeft het ziekenhuis de fout toe en zegt dat er problemen waren met het administratiesysteem. Rijnstate zegt dat het systeem direct is aangepast nadat de fouten aan het licht kwamen.

'We hebben destijds ook contact gezocht met de betreffende donoren om hen te informeren over het overschrijden van het geadviseerde maximum en uit te leggen wat er was gebeurd. Er is ook contact gezocht met de vrouwen die van deze donoren nog sperma gereserveerd hadden. De donoren en ontvangende vrouwen gaven aan geen problemen te hebben met de overschrijding van het maximaal aantal nakomelingen, op één donor en ontvangende vrouw na', stelt Rijnstate.

