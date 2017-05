Zwemmen in Rijn of Waal: 'niet doen'

ARNHEM - Handdoek tegen handdoek bij een recreatieplas, baantjes trekken in het openluchtzwembad, van bruggen springen in Waal en Rijn: als de temperatuur stijgt, zoekt de Gelderlander het water op. Maar dat is op sommige plaatsen niet zonder gevaar...

Klaske Koopmans van Rijkswaterstaat waarschuwt voor zwemmen in de rivier. 'In de buurt van schepen heb je vaak last van aanzuiging en er zitten draaikolken in het water. Ook is de bodem vaak veranderlijk. Loop je het ene moment nog op de grond, kan het zo zijn dat je een stap verder niet meer kunt staan. En dan gaan temperatuurverschillen spelen - diep water is een stuk kouder - , met als gevolg kramp en onderkoeling en in het ergste geval verdrinking', geeft Koopmans aan.

Gevorderd of niet

Het maakt volgens Koopmans niet uit of je een gevorderde zwemmer bent of niet. 'Een paar jaar geleden overleed een vader in de Waal bij Gendt. Hij redde zijn volwassen zoon, maar verdronk zelf. En een 40-jarige Hongaar kwam niet meer boven toen hij met een groep vrienden bij Spijk de Rijn wilde overzwemmen.'

Een tip voor het zwemmen in de rivier kan en wil ze niet geven: 'Die is er namelijk niet. Het is levensgevaarlijk, dus niet doen!'