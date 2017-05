Beeldend kunstenaar Herman Gordijn overleden

Foto: ANP

EDE - Beeldend kunstenaar Herman Gordijn, die onder andere in de Gelderse Vallei woonde, is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt museum MORE in Gorssel, dat momenteel een expositie van zijn werk voorbereidt.

De tentoonstelling gaat gewoon door en is vanaf 25 juni te zien. In de expositie wordt het werk uit de hele loopbaan van de schilder, tekenaar en graficus belicht. De Raad van State leent Gordijns bekende schilderij van Beatrix uit. Ook de portretten van de acteurs Ton Lutz en Charlotte Köhler worden in Gorssel verwacht. Gordijn was nog tot vlak voor zijn overlijden actief, ook veel op de iPad. Zijn ontwerpen liet hij dan afdrukken op toyoboprints, een nieuwe techniek.