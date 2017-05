Groot onderzoek naar piepkleine stukjes plastic

MAREN-KESSEL - Plastic flesjes, lege blikjes, touw, piepschuim...langs de Gelderse rivieren ligt het vol met troep. 'Ondanks de enorme hoeveelheid weten we weinig over het zwerfvuil langs de rivieren', zegt Coen van Loon.

Hij is van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), dat vijf jaar lang onderzoek doet naar het ontstaan van plastic soep in de oceanen. 'We hebben geen idee hoeveel er bijvoorbeeld precies ligt. Ook over de herkomst van het afval is weinig bekend.'

Nauwelijks te zien

Rivieren vormen volgens Van Loon een groot aandeel in het ontstaan van de plastic soep in de oceanen. Ook in de Nederlandse rivieren drijven piepkleine stukjes plastic die met het blote oog niet of nauwelijks waarneembaar zijn. Die komen terecht in de voedselketen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het IVN, de Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee. Vrijwilligers ruimen het afval langs de rivieren op en brengen in kaart om hoeveel en wat voor afval het gaat. IVN Gelderland zoekt nog vrijwilligers die willen mee willen helpen met het onderzoek.

Vervuilers opsporen

'Als er meer bekend is over de herkomst van het afval, kunnen vervuilers beter worden opgespoord', verwacht Coen van Loon van het IVN. Met acties gericht op het publiek, bedrijfsleven en beleidsmakers hopen de drie organisaties ervoor te zorgen dat er geen afval meer in de rivieren en uiteindelijk in zee terechtkomt.