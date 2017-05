Angst voor sluiting theater Harderwijk

HARDERWIJK - Liefhebbers van het theater in Harderwijk maken zich grote zorgen. Ze staan aan de vooravond van wat misschien het laatste seizoen is in hun theater. De gemeenteraad beslist deze zomer waar een deel van de cultuursubsidie naartoe gaat. Naar het vertrouwde theater, of naar een nieuw initiatief: de Stad als Podium.

Het theater in Harderwijk is oud, de stoelen zijn versleten en de foyer is aan vervanging toe. Of eigenlijk aan nieuwbouw. Want het theater huist in een school, de kantine is de theaterbar en bij binnenkomst loop je langs de kluisjes. Niet de sfeer die het theater wil uitstralen en dus heeft het theater een plan ingediend voor een verbouwing.

Maar de vraag is of het er ooit gaat komen. Het college van burgemeester en wethouders heeft zich namelijk gecommitteerd aan een nieuw plan: de stad als theater. Dat plan is opgesteld door een samenwerking tussen verschillende culturele instellingen in Harderwijk. Hun idee: theater op allerlei locaties in de binnenstad. Veel voorstellingen zullen buiten plaatsvinden, of in winkels of in een leegstaande loods. In het plan is ook ruimte voor een binnenlocatie.

Grote namen willen niet in klein theater

Die locatie zit, in tegenstelling tot het huidige theater, in de bibliotheek in de binnenstad en zal ongeveer 350 zitplaatsen krijgen. En daar wringt het. Want volgens Jessica Kroese, directeur van het huidige theater, is er in Harderwijk echt behoefte aan een theater met ongeveer 600 stoelen: 'Grote namen komen straks niet meer naar Harderwijk, artiesten als Tineke Schouten en Jandino Asporaat willen niet in een klein theater optreden.'

Stad als Podium kent die kritiek. Gerwin Tromp: 'Misschien zullen sommige artiesten niet meer komen, maar misschien komen ze ook wel. Kijk naar Oerol, daar staan ook grote namen op kleine podia.' Stad als Podium vindt het vooral belangrijk dat er meer culturele reuring in de binnenstad komt. 'Het zou kunnen dat we straks dingen niet meer kunnen doen, maar er zijn ook dingen die we nu niet kunnen doen omdat het huidige theater een groot deel van het budget opslokt.'

Geen gezamenlijk plan

Het theater en de Stad als Podium zijn in gesprek geweest, maar hun ideeën zijn te verschillend om met een gezamenlijk plan te komen.

Het college van B&W presenteert binnenkort de plannen, de gemeenteraad zal zich er waarschijnlijk voor de zomer nog over buigen.