Teintboys en gratis water tegen de hitte op dancefestival Emporium

WIJCHEN - Extra maatregelen vanwege de hitte bij dancefestival Emporium in Wijchen zaterdag. Er wordt extra water geregeld en er zijn mogelijkheden om gratis in te smeren.

Het eendaagsfestival bij de Berendonck begint zaterdag om 12.00 uur en is om 0.00 uur afgelopen. De festiviteiten vinden dus voor een groot deel op het warmst van de dag plaats. De verwachting is dat plaatselijk de temperatuur zeker zal oplopen tot 31 graden.

Er zijn diverse maatregelen genomen. Zo zijn er extra schaduwplekken gecreëerd door een soort schuiltenten neer te zetten. Verder is bij alle toiletgroepen nu gratis drinkwater, dit was voorheen niet aanwezig. Ook hebben alle tenten in de negen zogenoemde area's (zones voor verschillende muziekstijlen) allemaal een ventilator gekregen. Ook zijn er vijf extra waterbarretjes neergezet waar mensen halveliterflessen water kunnen kopen.

Teintboys

Ook is er een 'insmeerbar' op het terrein gezet. Hier zitten vijf medewerkers die de bezoekers gratis insmeren met zonnebrandcrème. Verder zijn er ook nog vijftien zogenoemde teintboys. Dit zijn medewerkers die met zonnebrandcrème over het terrein lopen. Ze smeren danceliefhebbers in als ze zien dat die aan het verkleuren zijn en aangeven wel wat bescherming te willen.

'Het wordt niet zo warm dat we hebben moeten overwegen om het af te gelasten', zegt organisator David Brons. 'Maar we zijn zo goed als uitverkocht, dus met zo'n 25.000 mensen bij elkaar leek het ons wel noodzakelijk om wat maatregelen te nemen. Gelukkig heeft de Berendonck van zichzelf al wel de nodige schaduwplekken. We hebben er dan ook wel alle vertrouwen in dat het goed komt.'