'Veroordeling docenten na verdrinkingsdood 9-jarig meisje zet schoolreisjes onder druk'

RHENEN - Schoolleiders zijn bezorgd over de rechtszaak die afgelopen week diende over de verdrinkingsdood van de 9-jarige Salam. Er werden werkstraffen geëist voor twee leraren en drie zwemdocenten. Mochten ze veroordeeld worden, betekent dit volgens de Apeldoornse Petra van Haren, voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders, dat schoolreisjes en activiteiten buiten de klas zwaar onder druk komen te staan.

'Als we docenten gaan vervolgen die tijdens hun werk een fout maken, hoe moet dat dan straks met activiteiten? Je kan leraren dan niet meer met dertig kinderen op pad sturen. En ook voor ouders wordt het dan een probleem. Die willen dan misschien niet meer mee als begeleider. Stel je voor dat een kind iets overkomt, dan heb je misschien een strafblad.'

Van Haren benadrukt in het programma De Week van Gelderland van Omroep Gelderland overigens dat het goed is dat de zaak voor de rechter komt. 'De ouders hebben het recht om te weten wat er gebeurd is. Maar of je individuele docenten daarvoor verantwoordelijk moet stellen, is natuurlijk maar de vraag. '

De zaak Salam

De 9-jarige Salam ging in 2015 met haar klas zwemmen en verdronk in het diepe bad. Het meisje heeft zo'n tien minuten op de de bodem van het zwembad gelegen. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) komt dat door fouten van de leerkrachten en de zwemleraren. Het Syrische meisje kon niet zwemmen en sprak slecht Nederlands, daar was onvoldoende over gecommuniceerd.

Het drama speelde zich af in het Utrechtse Rhenen, maar heeft impact op de hele Nederlandse, en dus ook Gelderse, onderwijswereld. De rechter moet nu gaan bepalen of de docenten, die volgens het OM dus verantwoordelijk zijn voor de dood van het meisje, inderdaad gestraft worden. Er zijn werkstraffen geëist.

Protocollen

Nu is het zo dat de school de partij is die wordt aangesproken op ongelukken. Van Haren: 'Een school moet duidelijke afspraken maken met bijvoorbeeld een zwembad en uiteraard moeten er bevoegde docenten voor de klas staan. Maar als je daar aan voldoet, dan is de school verantwoordelijk. Als je elk individu aansprakelijk gaat stellen voor iets wat op zijn of haar werk gebeurt, mogen mensen in de zorg of bij de politie zich ook wel zorgen gaan maken.'

Mochten de leerkrachten veroordeeld worden dan wil Van Haren zo snel mogelijk in gesprek met het OM en de bonden om te kijken hoe het verder moet. 'We krijgen veel telefoontjes van bezorgde schoolleiders die niet weten of ze hun personeel nog wel met een gerust hart op pad kunnen sturen. We moeten niet naar een situatie toe waarin de leerkracht individueel moet beslissen welke risico's ze willen nemen.'

De rechter doet op 22 juni uitspraak.