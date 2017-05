Dijkdoorbraken gaven Wapenveld bijzondere natuur

WAPENVELD - WAPENVELD – Iedere zondagochtend tussen 7.00 en 10.00 uur struint verslaggever Laurens Tijink door de Gelderse natuur. Deze week ontdekt Laurens het Kloosterpad in Wapenveld, samen met natuurliefhebber Jan Nitrauw.

De sporen van de jarenlange strijd tegen het water zijn nog altijd duidelijk zichtbaar in het Wapenveldse landschap. De kolken zijn de littekens van de dijkdoorbraken. Het zijn nu idyllische plekjes met volop watervogels, salamanders en grote zeelten. De hoogwatergeul moet de IJssel voortaan in toom houden.



Kloosterpad

Het Kloosterpad klinkt als een eeuwenoude route. Maar wat blijkt: deze wandelroute van 3,5 kilometer is pas twee jaar geleden geopend. Het pad loopt dwars door de prachtige natuur en verbindt twee bijzondere cultuurhistorische parels: het Vrieze's Erfgoed en het Kloosterbos.





De geschiedenis van het gebied gaat ver terug in de tijd. In 1407 vestigden zich hier in het 51 hectare grote natuurgebied Klooster Hulsbergen de eerste volgelingen van Geert Groote, de grondlegger van de Moderne Devotie. De fraters bouwden er een fraterhuis St. Hieronymus, in de volksmond het klooster Hulsbergen genoemd.

Historische bronnen schrijven dat het klooster zo'n 80 bewoners heeft gehuisvest. Tijdens een Beeldenstorm vanuit Hattem is het verwoest. Maar de boerderij tegenover SVR camping 't Klooster aan de Ellenhoorn bevat nog bouwmaterialen die van het klooster afkomstig zijn. Maar verreweg de meeste resten van het klooster liggen onder de grond.





Uiterwaarden

Naast dat het gebied rijk is aan verhalen, bezit het ook unieke uiterwaarden. Klooster Hulsbergen ligt op een zandrug die vanaf het Veluwe massief doorloopt tot in de uiterwaarden. Bij hoge waterstanden van de IJssel, zoals in 1995 het geval was, staat een deel van het bos onder water. Dat zorgt voor een zeer gevarieerde flora en fauna.



BuitenGewoon Radio wordt iedere zondag tussen 07.00 en 10.00 uur uitgezonden in het programma Zin in Zondag.