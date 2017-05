Zeer zeldzame hemelgeit gespot in Polder Arkemheen

NIJKERK - Een televisieploeg van Omroep Gelderland heeft het voor elkaar gekregen: de zeer zeldzame hemelgeit in Polder Arkemheen is op camera vastgelegd. De hemelgeit komt bijna niet meer voor in Nederland.

Merkwaardig geluid

Eigenlijk heet de hemelgeit de watersnip. De vogel dankt zijn bijnaam aan het merkwaardige geluid dat hij maakt met zijn staartveren. Dat lijkt een beetje op het mekkeren van een geit. De watersnip werd gefilmd voor het televisieprogramma BuitenGewoon, Harm zwerft door Gelderland, dat zaterdagavond wordt uitgezonden bij Omroep Gelderland.

Zeer bijzonder

Programmamaker Twan Teunissen spotte de vogel. 'Vroeger was dit misschien niet bijzonder geweest, maar nu wel. Ik voel me dan alsof ik op vakantie ben in Oost Europa. Geweldig!' Frank Majoor van Sovon Vogelonderzoek Nederland noemt het zeer bijzonder dat de vogel is gezien. Het is niet bekend hoeveel hemelgeiten er nog precies zijn in Nederland, maar dat het er heel weinig zijn is wel duidelijk.

1 miljoen euro

De uitzending van zaterdagavond staat in het teken van de steeds zeldzamere weidevogel. De provincie Gelderland heeft 1 miljoen euro beschikbaar gesteld om nieuwe gebieden te creëren waar weidevogels kunnen broeden en om de gebieden waar ze nog wel broeden te bewaren. Polder Arkemheen is een gebied waar veel bedreigde weidevogels nog wel voorkomen. In de uitzending van BuitenGewoon, Harm zwerft door Gelderland, zijn meerdere bedreigde vogelsoorten terug te zien.