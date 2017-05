350 schapen geschoren in vernieuwd park Beekdal

ULFT - Om de vernieuwing van park Beekdal in Lichtenvoorde te vieren werd donderdag het traditionele Schaapscheerdersfeest op die locatie gehouden. Maar liefst 350 schapen werden ontdaan van hun wollen jas.



'De watergang is uitgediept, er is wat groen weggehaald zodat het park een open uitstraling krijgt', zegt Chris Frencken van gemeente Oost Gelre. 'Op andere plekken is er juist weer groen bij geplant.' De kudde van honderden schapen van herder Roelof Kuipers graast al enkele jaren in het park en mag ook na de opknapbeurt weer het park in. 'Het is goed voor de biodiversiteit, want ze nemen allerlei zaden mee', aldus Frencken. 'Ze begrazen hier, dus het gebeurd niet meer door de grasmaaier.'



Herder Kuipers is blij met zijn vernieuwde werkomgeving.' Daarom hebben wij als openingsstunt voor de gemeente en voor de buurt gedacht, dan doen we het Schaapscheerdersfeest dit jaar in Lichtenvoorde.' Kinderen mochten spullen verkopen op een rommelmarkt en er werd gezorgd voor een hapje en een drankje. Maar tijdens dat feest moest er ook gewerkt worden, want zijn hele kudde moest geschoren worden. Machinaal wordt er op snelheid geschoren en er wordt ook hand geschoren.'