Stormloop op wildwestkleding De Toppers: 'Het is een gekkenhuis'

DOETINCHEM - 'Het is een gekkenhuis, vergelijkbaar met de laatste dagen voor carnaval.' Bij feestartikelenwinkel Festival in Doetinchem was er vrijdag een stormloop op wildwestkleding.

Fans van De Toppers wilden op het laatste moment nog een outfitje scoren. Vrijdag- en zaterdagavond geven Jeroen van der Boom, René Froger en Gerard Joling een concert in de Arena in Amsterdam: het thema is 'Wild West, Thuis Best'.

'Vanmorgen kwam hier een bus aan met 30 man erin', zegt Lars Peters van Festival. 'Het was pakken wat ze pakken konden.' Het is al een week of drie drukker in de zaak.

200 klanten

Peters schat dat hij vrijdag tot 14.00 uur zo'n 200 klanten in de winkel heeft gehad. Maar er is nog wel voldoende wildwestkleding, zegt hij. Al merkt hij dat sommige fans van De Toppers genoegen nemen met een roze hoed. 'Als het maar een beetje op 'wildwest' lijkt.

En vanwege de hitte nemen fans maatregelen. 'Ze kopen dan een bloesje en knippen de mouwen eraf.'

Bescheiden mannen

Bij carnavalshop Party Grime in Arnhem is er ook vraag naar wildwestkleding, maar van een stormloop is vrijdag geen sprake. 'Het loopt lekker door. We mogen niet klagen', zegt manager Angela Verborg.

Mannen houden het vrij bescheiden, ziet ze. 'Die zijn niet zo uitgedost. Ze houden het bij een hoedje of bij een sjaal met rode lichtjes. Dames willen er wat leuker uitzien.'