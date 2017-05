Slachtoffers internetoplichting: 'aangifte levert niets op'

ARNHEM - Gedupeerden van oplichting via internet zijn ontevreden over de afhandeling van hun aangifte door de politie. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland in samenwerking met de andere regionale omroepen en de NOS, waaraan ruim 1700 gedupeerden uit heel het land meewerkten.

Het gaat vooral om verkoopfraude met computers en software, kleding en toegangskaartjes. Na betaling werd het bestelde product niet geleverd, was het kapot of ging het om vervalste artikelen. En het overgemaakte geld zijn de gedupeerden meestal kwijt.

De verkoopslogan 'Niet goed, geld terug.' gaat -zoals te verwachten is- bij oplichting via internet niet op. Uit het onderzoek blijkt dan ook dat wie online een niet geleverd product heeft besteld en betaald, er bijna nooit in slaagt om geld terug te krijgen. Ruim de helft van de slachtoffers deed de aankoop via Marktplaats.

Ontevreden

Veel mensen doen aangifte, melden het bij Marktplaats of stappen naar hun bank. Maar dat levert volgens de deelnemers aan het onderzoek eigenlijk niets op. Minder dan 1 op de 10 van de mensen, die zegt aangifte te hebben gedaan, is tevreden over de afhandeling ervan door de politie.

Internetoplichting voorkomen

Vorig jaar was ruim 4 procent van de Gelderlanders het slachtoffer van internetoplichting, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gaat dan om zo'n 82.000 mensen.

De Fraudehelpdesk in Apeldoorn heeft tips om het risico op oplichting te verkleinen en het liefst natuurlijk te voorkomen: