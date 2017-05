Nu nog BBQ-spullen scoren? Vergeet het maar!

ARNHEM - Koelkasten, stokbroden, koele drankjes. De spullen voor een barbecue zijn deze dagen niet aan te slepen. Dan gaat het niet alleen om apparatuur, ook specifiek barbecue producten vliegen de winkel uit, nu de thermometer tropische temperaturen aangeeft. Dat blijkt uit een belrondje door Omroep Gelderland.

Als u nú nog boodschappen wilt doen voor een gezellige barbecue, dan kunt u wel eens voor verrassingen komen te staan. In grote delen van Gelderland is bijvoorbeeld het stokbrood uitverkocht. Bakker Van Dongen uit Harderwijk meldt grote drukte, ook omdat ze gisteren -tijdens Hemelvaart- waren gesloten.

Slagers gaan hard

Maar ook slagers wrijven in hun handen. Vooral de hamburgers en saté vinden gretig aftrek, zegt slagerij Evers uit Arnhem. Ook de iets duurdere lamskotelet en entrecote worden meer verkocht. 'Het gaat erg hard momenteel.'

Ondertussen zijn verhuurders van barbecue-apparatuur bijna door hun voorraad heen. Bij een grote cateraar in Duiven is het al sinds dinsdag 'booming'. Daar zijn al duizenden barbecues uitgeleverd, soms met alles erop en eraan.

Talloze koelkasten

Soms weten cateraars en verhuurders niet meer waar ze de spullen vandaan moeten halen. 'Bij ieder tuinfeestje of trouwjubileum wordt nu een koelkastje besteld om de drank koel te houden. We hebben er al tientallen uitgeleverd', meldt Arma Catering, een landelijk verhuurbedrijf in Duiven.

Ook diverse tankstations melden dat er een flinke hap uit hun houtskoolvoorraad is genomen. Het lijkt er dus op dat Gelderland dit weekend massaal buiten gaat barbecueën.