Stiertje negeert rood verkeerslicht en slaat op de vlucht

DENVER - De politie is je beste vriend, maar daar dacht een klein stiertje anders over. Agenten hadden een melding gekregen dat het stiertje in de tuin van een woning in De Steeg lag te zonnen.

Om de eigenaar te achterhalen keken de agenten naar het oormerk, maar daar werd het stiertje humeurig van en viel uit naar de agenten. Vervolgens nam het stiertje de benen. ‘Op de Hoofdstraat negeerde hij een rood verkeerslicht en vervolgde hij zijn weg richting de Diepesteeg. Hierop hebben wij het stiertje een stopteken gegeven, deze werd genegeerd’, aldus de politie. Het stiertje was volgens de politie vastberaden om zijn vrijheid niet op te geven. ‘Het wildrooster op de Beekhuizenseweg bleek geen hinder te zijn voor dit beestje. Hij veranderde zelfs van tactiek door het bos in te vluchten. Ter hoogte van de Carolinahoeve zijn wij het stiertje uit het oog verloren.’ Het stiertje is nog steeds niet gevonden. Mensen die de rood bonte pink zien wordt gevraagd om de politie te bellen.

