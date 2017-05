Arnhem drie jaar lang etappeplaats Ladies Tour

ARNHEM - Arnhem is de komende drie edities etappeplaats in de Boels Ladies Tour.

Dit jaar eindigt de tweede etappe van de WorldTour-wedstrijd in de Gelderse hoofdstad. De rit op 30 augustus begint in Eibergen.

Na een lus door de Achterhoek wordt koers gezet richting Arnhem, waar de rensters een plaatselijke ronde rijden. De etappe is 132,8 kilometer lang en de finish ligt ter hoogte van hogeschool ArtEZ.

Volgend jaar is de proloog in Arnhem, in 2019 wordt de slotetappe er verreden.

Elfrink blij met komst toprensters

Wethouder Gerrie Elfrink van Arnhem is blij met de komst van de wereldtop uit het vrouwenpeloton naar zijn stad. 'Ik kom altijd graag naar het wielrennen kijken en nodig iedereen uit om de wedstrijd te gaan zien. We laten graag aan iedereen zien hoe mooi je hier kunt fietsen.'

Reacties Elfrink en oud-renster en mede-organisator Chantal Beltman: